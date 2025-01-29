Погода на четверг: В Баку в основном без осадков

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 30 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако днем в некоторых пригородных районах возможна небольшая морось. Ожидается юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью +4…+7°С, днем +8…+12°С. Атмосферное давление выше нормы - 773 мм рт. ст. Влажность воздуха 70–80%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. В некоторых местах временами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем +8…+13°С. В горных районах ночью -7…-12°С, днем от -3°С до +2°С.