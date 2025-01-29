 В Мингячевире арестован мошенник, обманом присвоивший 165 тыс. манатов – ВИДЕО | 1news.az | Новости
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В Мингячевире арестован мошенник, обманом присвоивший 165 тыс. манатов – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:15 - Сегодня
В Мингячевире арестован мошенник, обманом присвоивший 165 тыс. манатов – ВИДЕО

58-летний Расим Гасанов был задержан за злоупотребление доверием граждан и нанесение им крупного материального ущерба.

Р.Гасанов обманом завладел 165 тысячами манатов, обещая потерпевшим продать земельные участки, оформить на их имя нежилые объекты и давая другие ложные обещания, сообщает 1news.az со ссылкой на Шекинскую региональную группы пресс-службы МВД.

По факту возбуждено уголовное дело, и по решению суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

Не исключается участие Р.Гасанова и в других аналогичных преступлениях. Если имеются другие граждане, пострадавшие от его незаконных действий, они могут сообщить об этом в полицию.

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