В Мингячевире арестован мошенник, обманом присвоивший 165 тыс. манатов – ВИДЕО

58-летний Расим Гасанов был задержан за злоупотребление доверием граждан и нанесение им крупного материального ущерба.

Р.Гасанов обманом завладел 165 тысячами манатов, обещая потерпевшим продать земельные участки, оформить на их имя нежилые объекты и давая другие ложные обещания, сообщает 1news.az со ссылкой на Шекинскую региональную группы пресс-службы МВД.

По факту возбуждено уголовное дело, и по решению суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

Не исключается участие Р.Гасанова и в других аналогичных преступлениях. Если имеются другие граждане, пострадавшие от его незаконных действий, они могут сообщить об этом в полицию.