Задержаны серийные воры, обворовавшие дома в Сабунчинском районе
Задержаны 2 человека, совершившие серию краж из домов в Сабунчинском районе.
В полицию поступила информация о кражах из 6 различных домов, расположенных в Сабунчинском районе, в результате которых потерпевшим был нанесён материальный ущерб на общую сумму 6200 манатов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.
Сотрудники 42-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции в ходе проведённых мероприятий установили и задержали подозреваемых в серии краж – 27-летнего З.Багирова и 23-летнего Т.Аббасова.
Проводится расследование.
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