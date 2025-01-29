Задержаны серийные воры, обворовавшие дома в Сабунчинском районе

Задержаны 2 человека, совершившие серию краж из домов в Сабунчинском районе.

В полицию поступила информация о кражах из 6 различных домов, расположенных в Сабунчинском районе, в результате которых потерпевшим был нанесён материальный ущерб на общую сумму 6200 манатов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сотрудники 42-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции в ходе проведённых мероприятий установили и задержали подозреваемых в серии краж – 27-летнего З.Багирова и 23-летнего Т.Аббасова.

Проводится расследование.