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Выявлен очередной водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:45 - Сегодня
Выявлен очередной водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков – ВИДЕО

Сотрудники дорожно-патрульной службы Главного управления Государственной дорожной полиции выявили еще одного водителя, управлявшего автомобилем под воздействием наркотических веществ.

Так, автомобиль марки Hyundai, которым управлял житель Масаллинского района Джейхун Агаев, был остановлен на стационарном посту, расположенном на трассе Алят-Астара, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Во время проверки документов поведение водителя вызвало подозрения, в связи с чем он был направлен на медицинское освидетельствование, во время которого было установлено, что Дж.Агаев употреблял наркотические вещества, и он признался в их употреблении. Собранные по данному факту материалы направлены в суд для рассмотрения.

«Главное управление Государственной дорожной полиции вновь требует от лиц, которые садятся за руль под воздействием наркотиков, ставя под угрозу жизни невинных людей, прекратить противоправные действия и заявляет о намерении принять более строгие меры в отношении подобных случаев», - отмечают в МВД.

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