В Нахчыване на муниципальных выборах проголосовал 102-летний избиратель
102-летний избиратель проголосовал в Нахчыване.
Житель села Яйджы Джульфинского района Абдулла Гасым оглу Сафаров, 1923 года рождения, сам явился на избирательный участок №43 Ордубад-Джульфинского избирательного округа №6 и отдал голос за одного из кандидатов.
Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8071 мандат в 685 муниципалитетах.
По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек.
Голосование завершится в 19:00.
Источник: АПА
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