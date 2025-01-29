В Нахчыване на муниципальных выборах проголосовал 102-летний избиратель

102-летний избиратель проголосовал в Нахчыване.

Житель села Яйджы Джульфинского района Абдулла Гасым оглу Сафаров, 1923 года рождения, сам явился на избирательный участок №43 Ордубад-Джульфинского избирательного округа №6 и отдал голос за одного из кандидатов.

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек.

Голосование завершится в 19:00.

Источник: АПА