Какой будет погода в Баку в последний день января?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 31 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами с прояснениями, преимущественно без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью +5...+7°C, днем +8...+12°C. Атмосферное давление – 771 мм рт. ст. Влажность воздуха – 70-80%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в отдельных восточных районах возможен моросящий дождь. Местами ожидается туман. Ветер восточный.

Температура воздуха: ночью от -2°С до +3°С, днем +8...+13°C; в горах ночью -5...-10°C, днем +2...+7°C.