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Стартует республиканский конкурс, посвящённый 140-летию Узеира Гаджибейли – ФОТО

Феликс Вишневецкий14:40 - Сегодня
Стартует республиканский конкурс, посвящённый 140-летию Узеира Гаджибейли – ФОТО

Министерство культуры АР совместно с Союзом композиторов Азербайджана объявляет республиканский конкурс в области музыкальной истории и теории музыки, посвящённый 140-летию со дня рождения выдающегося композитора Узеира Гаджибейли.

Основная цель конкурса - выявление новых научно-исследовательских работ, отвечающих высоким научным стандартам, о богатом наследии основателя азербайджанской профессиональной музыки, выдающегося композитора Узеира Гаджибейли, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

В конкурсе могут участвовать только лица с высшим профессиональным музыкально-теоретическим образованием (возрастных ограничений нет). На конкурс должны быть представлены новые научно-исследовательские работы объёмом 2-4 авторских листа, не опубликованные нигде.

Участники должны представить научную работу в напечатанном виде на бумаге (шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5) в запечатанном конверте с девизом в Союз композиторов Азербайджана. На страницах работы не должно быть указано имя и фамилия автора. Информация о авторе (имя, фамилия, образование, адрес, телефон) должна быть помещена в отдельный маленький конверт с девизом.

Для победителей конкурса предусмотрены следующие призы:

- 1 место - 3000 манатов,

- 2 место - 2000 манатов,

- 3 место - 1000 манатов

Представленные научные работы будут приниматься в Союзе композиторов до 1 октября 2025 года и оцениваться жюри, назначенным вышеуказанным союзом.

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