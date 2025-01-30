За день из незаконного оборота изъято около 20 кг наркотиков

Сотрудники полиции продолжают операции против лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, 29 января было обнаружено и изъято около 20 кг наркотических веществ, а также 210 таблеток с психотропным составом сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что решительные меры борьбы в этом направлении продолжаются.