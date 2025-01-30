Задержаны подозреваемые в разбое и краже, совершенных Насиминском и Ясамальском районах

Задержаны два человека, подозреваемых в разбойных нападениях и кражах, произошедших в Насиминском и Ясамальском районах.

В полицию Насиминского района поступило сообщение о разбойном нападении, в результате которого у одного человека было похищено 2000 манатов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сотрудники 21-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции, проведя оперативные мероприятия, установили и задержали 38-летнего С.Исмаилова, ранее судимого, подозреваемого в совершении преступления.

Кроме того, сотрудники 28-го отделения полиции Ясамальского районного управления полиции задержали 38-летнего Э.Ахмедова, подозреваемого в краже электрического кабеля с крыши одного из домов района.

Проводится расследование.