Кино на неделю: Хоррор «Компаньон» со звездой «Пацанов» и не только – ФОТО – ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Василий»

Жанр – комедия (Россия)

Режиссер - Дмитрий Литвиненко

В главных ролях: Александр Петров, Дмитрий Лысенков, Ян Цапник, Валентина Мазунина, Павел Ворожцов, Даниил Полушкин, Дмитрий Полушкин, Раиса Рязанова

Рейтинги: IMDb - 7,2/10

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: Вася - скромный учитель ОБЖ из поселка Ковылкино. Звезд с неба не хватает, живет простой и размеренной жизнью. Зато его брат-близнец Коля, с которым они не виделись с детства, умудрился кинуть мексиканский криминальный картель на деньги, и за это его ждет расплата! Василий впервые отправляется навестить брата в Мексику, не предполагая, что теперь ему предстоит применить все знания в ОБЖ на практике, спасаясь то от местных бандитов, то от ревнивой мексиканской красавицы Бониты. Таким похожим и таким разным близнецам предстоит снова узнать друг друга, найти свою любовь и свою семью.

«Компаньон»

Жанр – фантастика, триллер

Режиссер - Дрю Хэнкок

В главных ролях: Софи Тэтчер, Джек Куэйд, Харви Гильен, Руперт Френд, Лукас Гейдж, Марк Менчака, Меган Сури

Рейтинги: IMDb - 7,4/10, Rotten Tomatoes - 7,7/10

Сюжет: Молодой миллиардер Джоша приобретает себе секс-андроида Айрис. Созданная для любви и секса, она должна во всем слушаться своего хозяина и выполнять любые его прихоти, однако со временем начинает замечать странности в окружении и своем поведении. Пытаясь разобраться в себе, Айрис вскоре понимает, что Джош взломал ее и изменил программу в попытке заполучить себе идеальную возлюбленную. Он и не подозревал, что из-за нового кода внутри Айрис зародится не только настоящее сознание, но и острое желание избавиться от Джоша.

«Догмен: Пушистая справедливость»

Жанр - мультфильм, фантастика, фэнтези, боевик, комедия, криминал, приключения, семейный (США)

Режиссер - Питер Хатингс

В главных ролях: Пит Дэвидсон, Поппи Лю, Лил Рел Ховери, Айла Фишер, Билли Бойд, Ранума Пантаки, Мэгги Уилер, Питер Хатингс

Рейтинги: IMDb - 8,4/10, Rotten Tomatoes – 6,3/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Когда офицер полиции Найт и его пёс Грег оказываются в эпицентре взрыва, спасти их удаётся, лишь пересадив человеку голову собаки. Так на свет появляется Догмен — наполовину собака, наполовину человек.

«Bir ömrün sonbaharı»

Жанр – романтика, драма (Турция)

Режиссер - Гизем Гызыл

В главных ролях: Йигит Кочак, Эйюль Тумбар

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: Зейнаб отдаляется от людей из-за трагической смерти отца и растет в страхе перед любовью. Ее семья становится для нее единственной опорой, но Джан, которого она встретила в университете, меняет ее жизнь. Отношение Джана помогает Зейнаб преодолеть свои страхи и снова полюбить жизнь. Но на этом пути много преград…