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Музыка Восточного Ренессанса с современным звучанием: Риад Маммадов выпустил альбомы на европейском лейбле – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий13:25 - Сегодня
Музыка Восточного Ренессанса с современным звучанием: Риад Маммадов выпустил альбомы на европейском лейбле – ВИДЕО

31 января состоялся релиз двух новых альбомов пианиста и композитора Риада Маммадова East of Eden и East of Eden II, выпущенных на французском лейбле Evidence.

Проект East of Eden - два альбома авторских сочинений Риада Маммадова, которые становятся итогом размышлений музыканта последних лет о музыке Восточного Ренессанса. Этот проект включает несколько групп инструментов: фортепиано, а также контрабас и бас, ударные, народные инструменты тар и нагару, а также вокал: западноевропейский в исполнении хора Questa Musica и восточный в исполнении солиста (ханенде).

Это музыкальное повествование превращается в большое исследование, уходящее вглубь веков, но в то же время остающееся современным. Тонкое соединение восточных и западноевропейских мотивов, стихи средневековых и современных поэтов, мыслителей и философов, влияние русской фортепианной школы - все это превращает сочинения Риада Маммадова в средоточие впечатлений, где соседствуют весьма разные понятия, явления и образы.

Обложками альбомов стали произведения современных художников Айдан Салаховой и Евгения Дедова. Так музыкальные смыслы отражаются и в визуальной составляющей проекта, транслируя междисциплинарный подход, а также размышления о женском и мужском, восточном и западном, телесном и отстраненном.

Проект East of Eden выпускает французский лейбл Evidence, специализирующийся на современной академической и авторской музыке в семье лейблов Little Tribeca. Среди недавних релизов лейбла, к примеру, проект Стинга и барочного ансамбля Thélème.

Риад Маммадов - пианист и композитор, формирующий в своем творчестве новый образ классической и современной музыки. Он искусно владеет мастерством исполнения произведений из классического академического репертуара и вместе с тем единственный в России исследует и развивает направления мугам и джаз-мугам. Музыкальная вселенная Р.Маммадова соединяет зеркальные отражения западных и восточных исторических аллюзий и мотивов, классику, джаз и джаз-мугам, формируя неповторимое звучание и видение. Такой подход позволяет смотреть на сочинения с нескольких ракурсов, расширять контексты, находить новые смысловые связи, обращать внимание на природу звука и его раскрытие.

Отметим, что в феврале к выходу альбомов в Москве пройдут концерты: 6 февраля в Концертном зале «Зарядье» и 7 февраля на Новой сцене Александринского театра.

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