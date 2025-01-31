Какой будет погода в Баку в первый день февраля?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 1 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-7° тепла, днем 8-12° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 769 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана также не ожидается осадков. Однако утром в некоторых восточных районах возможен небольшой дождь. В отдельных местах будет наблюдаться туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью в пределах 2° мороза до 3° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 2-7° тепла.