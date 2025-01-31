Как долго в Азербайджане продлится туман?

В Азербайджане наблюдаются туманные погодные условия.

Согласно данным Национальной гидрометеорологической службы, в настоящее время в Евлахе, Имишли, Джафархане, Сабирабаде, Гаджигабуле и Билясуваре наблюдаются туманные погодные условия, а видимость снижена до 200 метров.

Представитель службы Гюльнара Аббасова заявила, что наблюдаемый туман является ожидаемым атмосферным явлением, связанным с синоптическими условиями - инверсионный туман формируется вследствие того, что в дневные часы температура воздуха на поверхности земли относительно высокая, а в ночные часы поверхностный слой остывает и температура воздуха понижается.

Ожидается, что туманные погодные условия, наблюдаемые на территории страны, будут продолжаться с перерывами до дневного времени 2 февраля.