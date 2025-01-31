Находившийся в международном розыске гражданин Турции был задержан в Нахчыване и экстрадирован в Узбекистан

Успешно продолжается сотрудничество Генеральной прокуратуры Азербайджана с Генеральной прокуратурой Узбекистан в области борьбы с преступностью.

Ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан о выдаче гражданина Турецкой Республики Акды Намика Кемала (1995 г.р.) для привлечения к уголовной ответственности было удовлетворено Генеральной прокуратурой АР, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

А.Н.Кемал, объявленный в международный розыск по обвинению в совершении мошенничества в Узбекистане, был выявлен и задержан на территории Нахчыванской Автономной Республики в октябре 2024 года, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

На основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года было принято решение о его экстрадиции, и он был передан компетентным органам Узбекистан под конвоем специального подразделения Пенитенциарной службы Министерства юстиции.