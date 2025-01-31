В Низаминском районе Баку сняты ограничения на движение транспорта - ОБНОВЛЕНО

В Низаминском районе Баку сняты ограничения движения, ранее введенные на проспекте Бабека.

Об этом говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана.

По информации ведомства, ограничения на движение транспорта по эстакаде в направлении центра города вблизи Baku Medical Plaza были отменены после завершения ремонтных работ на дороге.

09:58

В Низаминском районе, на проспекте Бабека (рядом с Baku Medical Plaza) соответствующим государственным органом проводятся ремонтные работы на дороге.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

В связи с этим движение транспортных средств по путепроводу в направлении центра ограничено.