Опубликованы первые кадры и названа дата премьеры третьего сезона сериала «Игра в кальмара» - ФОТО

Netflix объявил, что третий, финальный сезон популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара» выйдет 27 июня 2025 года.

Вместе с этой новостью были опубликованы первые кадры финального сезона, сюжет которого сосредоточится на Сон Ги Хуне (Ли Джон-джэ), который, потеряв лучшего друга в игре и оказавшись в отчаянии из-за действий Фронтмена (Ли Бён-хон), стремится положить конец смертельным соревнованиям. Между тем, Фронтмен готовит новые ходы, а выборы выживших игроков приведут к еще более серьезным последствиям с каждым раундом.

Entertainment Weekly отмечает, что создатель сериала Хван Дон-хёк обещает достойное завершение эпической истории и намерен ответить на вопрос: «Можем ли мы надеяться на человечность в самых жестоких реалиях?»

Напомним, что второй сезон завершился на драматичной ноте: попытка Ги Хуна организовать восстание против Фронтмена и охранников провалилась, что привело к гибели многих игроков, включая его близкого друга Чон Бэ - игрока 390.