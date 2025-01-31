Мошенники используют ИИ для клонирования голосов: МВД призывает быть осторожными - ВИДЕО

В последние дни наблюдается использование киберпреступниками новых методов и технологических новинок для кражи средств с банковских карт граждан через интернет.

Об этом говорится в обращении МВД к гражданам, в котором подчеркивается, что с помощью искусственного интеллекта мошенники клонируют голоса, схожие с голосами близких родственников, и используют электронные номера для звонков, чтобы похитить данные банковских карт. В связи с этим в полицию поступают сообщения о таких случаях.

«Если вам звонит человек, представляющийся близким человеком или членом семьи и запрашивающий данные вашей карты, обязательно задайте уточняющие вопросы. Это поможет вам убедиться, является ли голос на другом конце линии результатом манипуляций с помощью искусственного интеллекта», - отмечают в МВД.

В МВД в очередной раз призывают граждан не делиться данными своей банковской карты без предварительной проверки, подчеркивая следующее: «Безопасность вашей карты в ваших руках!»