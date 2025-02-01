Хикмет Гаджиев: Никакой угрозы Ирану со стороны Азербайджана не будет - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

На встрече помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева с советником президента Ирана Мехди Санаи была подчеркнута необходимость расширения двусторонних отношений.

Как сообщает иранское агентство IRNA, помощник азербайджанского лидера заявил о намерении Баку развивать отношения с Тегераном во всех сферах.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в развитии политических, экономических и культурных связей с Ираном в духе добрососедства, без каких-либо ограничений и на взаимовыгодной основе. По его словам, ключевым моментом в отношениях между двумя странами является укрепление доверия и устранение недопонимания.

Помощник президента отметил, что никакой угрозы Ирану со стороны Азербайджана не будет.

В свою очередь советник президента Ирана Мехди Санаи заявил, что Азербайджан для Ирана не просто важный и ценный сосед, народы двух стран являются родственными и дружественными.

По его мнению, уровень отношений между двумя странами должен выйти за рамки чисто дипломатического формата и распространиться на другие государственные и частные секторы.

"Углубление контактов между людьми окажет большое влияние на развитие сотрудничества. Основная цель Ирана в отношениях со своими соседями, в том числе с Азербайджаном, - построение стратегических отношений и избежание любой напряженности".

М.Санаи добавил, что объем товарооборота между двумя странами очень мал.

"Мы должны стремиться привлекать бизнесменов к развитию и расширению культурно-экономических связей путем определения макроэкономических и торговых проектов. Существуют необходимые возможности и важные платформы для создания экономических связей и торговой сети в интересах обеих стран", - подчеркнул Мехди Санаи.

Источник: Report

20:20

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках визита в Иран встретился с советником президента ИРИ Мехди Санаи.

Об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Иране в соцсети X.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и регионального сотрудничества.