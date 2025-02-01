Хикмет Гаджиев: Никакой угрозы Ирану со стороны Азербайджана не будет - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
На встрече помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева с советником президента Ирана Мехди Санаи была подчеркнута необходимость расширения двусторонних отношений.
Как сообщает иранское агентство IRNA, помощник азербайджанского лидера заявил о намерении Баку развивать отношения с Тегераном во всех сферах.
Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в развитии политических, экономических и культурных связей с Ираном в духе добрососедства, без каких-либо ограничений и на взаимовыгодной основе. По его словам, ключевым моментом в отношениях между двумя странами является укрепление доверия и устранение недопонимания.
Помощник президента отметил, что никакой угрозы Ирану со стороны Азербайджана не будет.
В свою очередь советник президента Ирана Мехди Санаи заявил, что Азербайджан для Ирана не просто важный и ценный сосед, народы двух стран являются родственными и дружественными.
По его мнению, уровень отношений между двумя странами должен выйти за рамки чисто дипломатического формата и распространиться на другие государственные и частные секторы.
"Углубление контактов между людьми окажет большое влияние на развитие сотрудничества. Основная цель Ирана в отношениях со своими соседями, в том числе с Азербайджаном, - построение стратегических отношений и избежание любой напряженности".
М.Санаи добавил, что объем товарооборота между двумя странами очень мал.
"Мы должны стремиться привлекать бизнесменов к развитию и расширению культурно-экономических связей путем определения макроэкономических и торговых проектов. Существуют необходимые возможности и важные платформы для создания экономических связей и торговой сети в интересах обеих стран", - подчеркнул Мехди Санаи.
Источник: Report
20:20
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках визита в Иран встретился с советником президента ИРИ Мехди Санаи.
Об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Иране в соцсети X.
На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и регионального сотрудничества.
İran İslam Respublikasına səfəri çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev İran İR Prezidentinin müşaviri Mehdi Sənayi ilə görüşüb, ikitərəfli əlaqələr və regional əməkdaşlıq məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparıb. pic.twitter.com/wf67YOtDms — Azerbaijan Emb.🇦🇿 to Iran (@AzEmbIran) February 1, 2025