 Хикмет Гаджиев: Никакой угрозы Ирану со стороны Азербайджана не будет - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Хикмет Гаджиев: Никакой угрозы Ирану со стороны Азербайджана не будет - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:45 - 01 / 02 / 2025
Хикмет Гаджиев: Никакой угрозы Ирану со стороны Азербайджана не будет - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

На встрече помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева с советником президента Ирана Мехди Санаи была подчеркнута необходимость расширения двусторонних отношений.

Как сообщает иранское агентство IRNA, помощник азербайджанского лидера заявил о намерении Баку развивать отношения с Тегераном во всех сферах.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в развитии политических, экономических и культурных связей с Ираном в духе добрососедства, без каких-либо ограничений и на взаимовыгодной основе. По его словам, ключевым моментом в отношениях между двумя странами является укрепление доверия и устранение недопонимания.

Помощник президента отметил, что никакой угрозы Ирану со стороны Азербайджана не будет.

В свою очередь советник президента Ирана Мехди Санаи заявил, что Азербайджан для Ирана не просто важный и ценный сосед, народы двух стран являются родственными и дружественными.

По его мнению, уровень отношений между двумя странами должен выйти за рамки чисто дипломатического формата и распространиться на другие государственные и частные секторы.

"Углубление контактов между людьми окажет большое влияние на развитие сотрудничества. Основная цель Ирана в отношениях со своими соседями, в том числе с Азербайджаном, - построение стратегических отношений и избежание любой напряженности".

М.Санаи добавил, что объем товарооборота между двумя странами очень мал.

"Мы должны стремиться привлекать бизнесменов к развитию и расширению культурно-экономических связей путем определения макроэкономических и торговых проектов. Существуют необходимые возможности и важные платформы для создания экономических связей и торговой сети в интересах обеих стран", - подчеркнул Мехди Санаи.

Источник: Report

20:20

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках визита в Иран встретился с советником президента ИРИ Мехди Санаи.

Об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Иране в соцсети X.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и регионального сотрудничества.

Поделиться:
558

Актуально

Общество

Прогноз погоды в Азербайджане на февраль

Политика

Хикмет Гаджиев: Никакой угрозы Ирану со стороны Азербайджана не будет - ФОТО - ...

Спорт

Азербайджанский дзюдоист стал победителем турнира Большого шлема, одолев в ...

Политика

Хикмет Гаджиев посетил новое административное здание посольства Азербайджана в ...

Политика

Хикмет Гаджиев: Никакой угрозы Ирану со стороны Азербайджана не будет - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Хикмет Гаджиев посетил новое административное здание посольства Азербайджана в Иране - ФОТО

Минобороны Турции поделилось новыми кадрами с совместных с азербайджанскими военными учений - ВИДЕО

Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии - ФОТО

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Глава БИГ: Призываем Францию ​​отказаться от необоснованных обвинений и сотрудничать

MEDİA: Фейковая информация о крушении самолета AZAL является частью кампании против Азербайджана

МИД Азербайджана осудил заявления главы МИД Франции

Раввин Исраэль Лау в ПАСЕ: В Азербайджане во время Холокоста нашли убежище более 55 000 евреев

Последние новости

Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол ради 3-летней девочки

Сегодня, 00:05

В Турции произошло серьезное ДТП, есть погибшие и пострадавшие

01 / 02 / 2025, 23:55

Семь человек погибли при крушении самолета в Филадельфии

01 / 02 / 2025, 23:25

Первый заместитель председателя ANAMA освобожден от должности

01 / 02 / 2025, 23:00

Хикмет Гаджиев: Никакой угрозы Ирану со стороны Азербайджана не будет - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

01 / 02 / 2025, 22:45

Спецпосланник США заявил, что Украина должна провести выборы

01 / 02 / 2025, 22:40

Азербайджанский дзюдоист стал победителем турнира Большого шлема, одолев в финале француза

01 / 02 / 2025, 22:25

СМИ: в Стамбуле за нарушения закроют свыше 250 отелей

01 / 02 / 2025, 22:00

Трамп пригласил президента Египта посетить Вашингтон

01 / 02 / 2025, 21:30

Хикмет Гаджиев посетил новое административное здание посольства Азербайджана в Иране - ФОТО

01 / 02 / 2025, 21:20

МВД Грузии предупредило об уголовной ответственности за блокировку автодорог

01 / 02 / 2025, 21:10

Открытие представительства Общины Западного Азербайджана в Карсе может внести вклад в реализацию Концепции возвращения

01 / 02 / 2025, 21:00

Трамп заявил, что Венесуэла согласилась принимать нелегальных мигрантов

01 / 02 / 2025, 20:50

Прогноз погоды в Азербайджане на февраль

01 / 02 / 2025, 20:40

Специальное предложение Azercell ко «Дню молодежи»!

01 / 02 / 2025, 20:15

Минобороны Турции поделилось новыми кадрами с совместных с азербайджанскими военными учений - ВИДЕО

01 / 02 / 2025, 20:00

Хакан Фидан совершит официальный визит в Катар

01 / 02 / 2025, 19:55

Рассмотрены новые возможности сотрудничества между SOCAR и пакистанскими компаниями - ФОТО

01 / 02 / 2025, 19:40

По заказу AMADA в прошлом году за пределами страны были взяты тесты у 22 спортсменов

01 / 02 / 2025, 19:25

Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии - ФОТО

01 / 02 / 2025, 19:15
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50