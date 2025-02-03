Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 4 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Умеренный юго-западный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха ночью составит от +4 до +7°C, днем – от +8 до +13°C. Атмосферное давление снизится с 764 мм рт. ст. до 760 мм рт. ст. Относительная влажность будет составлять 70-80%.

В районах Азербайджана также ожидается, что осадков не будет. В некоторых местах возможен туман. Западный ветер в отдельных восточных районах временами усилится.

Температура воздуха ночью варьируется от -1°C до +4°C, днем – от +10 до +15°C, в горах ночью – от -6°C до -11°C, днем – от +3°C до +8°C.