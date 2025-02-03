Задержаны подозреваемые в угоне автомобилей и кражах мопедов

В полицию поступило сообщение о угоне автомобиля марки Honda на территории Низаминского района столицы.

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками 24-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции, был задержан подозреваемый в угоне автомобиля - 44-летний С.Асадов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе других мероприятий также были задержаны 18-летний Ф.Алиев и несовершеннолетний подозреваемый, которые украли мопед у одного человека на территории района.

На территории Наримановского района в ходе оперативных действий были задержаны 26-летний Ш.Шихалиев и 23-летний Ш.Исмаилов, подозреваемые в краже мопеда.

По всем трем фактам проводится расследование.