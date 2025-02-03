В Наримановском районе украдены золотые украшения, задержана подозреваемая

В полицию поступило сообщение о краже золотых украшений на сумму 3200 манатов из одного из домов, расположенных на улице А.Алиева в Наримановском районе.

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками 17-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции, была задержана подозреваемая в краже — ранее судимая за аналогичное преступление Ф.Тагиева, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Аналогичный случай произошёл и на территории Абшеронского района. Подозреваемый в краже 3000 манатов из одного из домов в поселке Новханы А.Сеидвердиев был установлен и задержан.

Проводится расследование.