В бакинском кафе украли кошелек с более 1000 манатами

В полицию поступило сообщение о краже кошелька, в котором находились 1026 манатов, банковская карта и документы, в одного из кафе, расположенном на улице Б.Нуриева в Низаминском районе.

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками 24-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции, был задержан подозреваемый в краже - ранее судимый И.Мамедов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Проводится расследование.