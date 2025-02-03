В этот день в Азербайджане усилится ветер

В связи с ветреной погодой объявлено жёлтое предупреждение.

Национальная гидрометеорологическая служба объявила жёлтое предупреждение в связи с ожидаемой 4 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах ветреной погодой.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиазане, Хызы, Гаджигабуле, Шамахе, Гобустане, Дашкесане, Гядабее, Товузе, Гёйгёле, Геранбое, Шамкире будет дуть юго-западный ветер. В соответствии с жёлтым предупреждением скорость ветра составит 13,9–20,7 м/с.