Азербайджан на первом рейтинговом турнире года представят 26 борцов

С 5 по 9 февраля в Хорватии пройдет первый рейтинговый турнир года.

Как говорится в сообщении Федерации борьбы, в соревнованиях Zagreb Open в целом выступят 26 спортсменов 3 национальных команд.

На турнире, который пройдет на Zaqreb Arena, первым на ковер выйдут борцы вольного стиля. Под руководством главного тренера Хетага Газюмова, старшего тренера Джебраила Гасанова и тренера Шарифа Шарифова выступят Ислам Базарганов (57 кг), Нуреддин Новрузов (61 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Кянан Гейбатов (70 кг), Аганазар Новрузов (74 кг), Арсений Джиоев (86 кг), Абубакр Абакаров и Осман Нурмагомедов (оба - 92 кг).

Исполняющий обязанности главного тренера Тогрул Аскеров и тренер Агагусейн Мустафаев выставят на поединки 5 спортсменок-борцов: Эльнуру Мамедову (55 кг), Жалю Алиеву (57 кг), Алену Колесник и Гюнай Гурбанову (обе - 59 кг), а также Захру Керимзаде (72 кг).

Что до сборной по греко-римской борьбе, то она будет участвовать в рейтинговом турнире с более широким составом. Под руководством главного тренера Александра Тараканова, старшего тренера Ровшана Байрамова, тренеров Гасана Алиева и Кямрана Мамедова добиться успеха в Хорватии попытаются Эльдениз Азизли и Эльмир Алиев (оба - 55 кг), Нихат Мамедли и Гусейн Гарибов (оба - 60 кг), Мурад Мамедов и Зия Бабашев (оба - 63 кг), Хасрат Джафаров и Фарид Халилов (оба - 67 кг), Ульви Ганизаде и Руслан Нуруллаев (оба - 72 кг), Санан Сулейманов, Хасай Гасанли и Давуд Мамедов (все -77 кг), Гурбан Гурбанов (82 кг), Ислам Аббасов и Рафиг Гусейнов (оба - 87 кг), Мурад Ахмадиев и Ариф Нифтуллаев (оба - 97 кг), Бека Канделаки и Сархан Мамедов (оба -130 кг).

Судить поединки доверено рефери первой категории Вугару Шукюрову.