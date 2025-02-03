В последнее время, включая сегодняшний день, в связи с периодическим закрытием воздушного пространства над Астраханью (Россия) авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает все рейсы по маршруту Баку – Астрахань – Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы ЗАО Azerbaijan Airlines.

Пассажиры, которые приобрели билеты на данном направлении, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление - для этого необходимо обратиться в авиакомпанию по электронной почте: [email protected].

«AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и своевременно информировать пассажиров о любых изменениях в расписании», - подчеркивают в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines.