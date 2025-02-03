МЧС обратилось к владельцам ресторанов и домов торжеств с предупреждением

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к владельцам домов торжеств и ресторанов.

«Несмотря на широкомасштабную разъяснительную работу, проводимую Министерством по чрезвычайным ситуациям по вопросам противопожарной безопасности, к сожалению, необходимо отметить, что ряд физических и юридических лиц продолжают допускать нарушения в этой области, что в итоге приводит к тяжелым последствиям», - говорится в обращении МЧС.

Подчеркивается, что несмотря на неоднократные предупреждения о запрете использования пиротехнических средств законом и о связанных с ними угрозах, некоторые дома торжеств и рестораны продолжают создавать условия для использования этих средств, включая представление сцен с эффектами, опасными с точки зрения возгорания, в результате чего возникают трагические последствия.

Учитывая вышеизложенное, МЧС вновь обращается к владельцам домов торжеств, ресторанов и других объектов общественного питания, подчеркивая важность строгого соблюдения правил противопожарной безопасности, в особенности напоминая, что использование пиротехнических средств законом запрещено.

Отмечается, что в отношении объектов, нарушающих эти требования, будут приняты самые строгие меры, предусмотренные законом.