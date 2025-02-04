В эти дни в Баку усилится ветер

В связи с ожидаемыми ветренными условиями объявлено жёлтое предупреждение.

Национальная служба гидрометеорологии объявила жёлтое предупреждение о ветреной погоде, которая ожидается 5-6 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Шабране, Сиязане, Хызе, Гусаре, Гахе, Шеки, Товузе, Шамкире, Агстафе, Гяндже, Гёйгёле, Дашкесане, Геранбое, Нафталане, Мингячевире, Евлахе, Тертере, Губе, Гаджигабуле, Сальяне, Нефтчале, Лерике, Астаре и Ярдымлы, согласно жёлтому предупреждению, северо-западный ветер будет дуть со скоростью от 13,9 до 20,7 м/с.