Дорожная полиция призывает пешеходов соблюдать правила безопасности на дорогах

Небрежное поведение пешеходов на дорогах представляет собой большую угрозу как для их собственной безопасности, так и для других участников дорожного движения.

Главное управление Государственной дорожной полиции отмечает, что небрежность пешеходов чаще всего проявляется в следующих ситуациях:

- Пешеходы переходят дорогу на красный свет или когда для водителей загорается зелёный

- Пешеходы перебегают дорогу, разговаривая по телефону или не обращая внимания на окружающую обстановку - особенно часто такие случаи встречаются среди детей и пожилых людей

- Пешеходы переходят дорогу не на пешеходных переходах, а также на опасных участках дорог с высокой скоростью движения или многополосных автомагистралях

- Пешеходы выходят на дорогу в состоянии алкогольного опьянения

- Пешеходы, одетые в тёмную одежду, передвигаются по неосвещённым дорогам ночью, что делает их невидимыми для водителей.

Главное управление Государственной дорожной полиции для безопасности и защиты жизни призывает пешеходов обязательно соблюдать следующие правила:

- Переходите дорогу только в установленных местах

- Останавливайтесь на красный свет и переходите на зеленый - во время перехода дороги не пользуйтесь телефоном и обращайте внимание на окружающее пространство

- В темное время суток предпочитайте одежду, отражающую свет.

«Помните, что безопасность дорожного движения - это ответственность каждого. Если пешеходы и водители будут проявлять взаимное уважение и внимание, можно избежать многих аварий» - подчеркивают в Главном управлении Государственной дорожной полиции.