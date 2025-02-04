Дорожная полиция призывает пешеходов соблюдать правила безопасности на дорогах
Небрежное поведение пешеходов на дорогах представляет собой большую угрозу как для их собственной безопасности, так и для других участников дорожного движения.
Главное управление Государственной дорожной полиции отмечает, что небрежность пешеходов чаще всего проявляется в следующих ситуациях:
- Пешеходы переходят дорогу на красный свет или когда для водителей загорается зелёный
- Пешеходы перебегают дорогу, разговаривая по телефону или не обращая внимания на окружающую обстановку - особенно часто такие случаи встречаются среди детей и пожилых людей
- Пешеходы переходят дорогу не на пешеходных переходах, а также на опасных участках дорог с высокой скоростью движения или многополосных автомагистралях
- Пешеходы выходят на дорогу в состоянии алкогольного опьянения
- Пешеходы, одетые в тёмную одежду, передвигаются по неосвещённым дорогам ночью, что делает их невидимыми для водителей.
Главное управление Государственной дорожной полиции для безопасности и защиты жизни призывает пешеходов обязательно соблюдать следующие правила:
- Переходите дорогу только в установленных местах
- Останавливайтесь на красный свет и переходите на зеленый - во время перехода дороги не пользуйтесь телефоном и обращайте внимание на окружающее пространство
- В темное время суток предпочитайте одежду, отражающую свет.
«Помните, что безопасность дорожного движения - это ответственность каждого. Если пешеходы и водители будут проявлять взаимное уважение и внимание, можно избежать многих аварий» - подчеркивают в Главном управлении Государственной дорожной полиции.