Вымогательство на 100 000 долларов: в Баку задержаны двое подозреваемых

31-летний житель Гянджи обратился в полицию с заявлением о том, что двое неизвестных угрожали ему и требовали 100 000 долларов (170 000 манатов).

В результате оперативных мероприятий сотрудников Бинагадинского районного управления полиции были установлены и задержаны подозреваемые – 47-летний Гасан Гасанов и 42-летний Анар Балаев, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе обыска у Г.Гасанова были обнаружены и изъяты таблетки трамадола и марихуана.