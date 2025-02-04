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Минтранс Азербайджана распространил информацию о предварительном отчете по расследованию крушения самолета AZAL

First News Media20:45 - Сегодня
Минтранс Азербайджана распространил информацию о предварительном отчете по расследованию крушения самолета AZAL

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана опубликовало информацию о предварительном отчете по расследованию авиакатастрофы пассажирского самолета Embraer 190, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские авиалинии", вблизи аэропорта Актау, проведенного в соответствии с требованиями Приложения 13 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года.

В заявлении говорится:

"25 декабря 2024 года пассажирское воздушное судно «Embraer 190-100 IGW», зарегистрированное в государственном реестре под номером 4K-AZ65 и принадлежащее ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» («AZAL»), выполняя регулярный рейс J2-8243 из города Баку (Азербайджанская Республика) в город Грозный (Российская Федерация), потерпело крушение на территории Республики Казахстан вблизи аэропорта Актау. В результате аварии погибли два члена экипажа (капитан и второй пилот), старший бортпроводник и 35 пассажиров. Несмотря на человеческие жертвы и травмы, благодаря профессионализму, смелости и отваге пилотов и бортпроводников, самолет совершил аварийную посадку, что позволило спасти жизни 29 человек. Сразу после получения информации о предполагаемой аварийной посадке в Республике Казахстан были проведены необходимые спасательные работы, выжившие были эвакуированы и получили медицинскую помощь.

В соответствии с Приложением 13 Чикагской конвенции, участниками которой являются Азербайджан и Казахстан, Казахстан как государство, на территории которого произошло авиационное происшествие, начало расследование. Целью данного расследования является обеспечение безопасности полетов и авиационной, а не выявление виновных. Результаты расследования будут направлены на определение объективных причин крушения в соответствии с международными авиационными нормами с целью в дальнейшем предоставить рекомендации ИКАО и заинтересованным сторонам для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Азербайджанская Республика участвовала в расследовании в качестве государства регистрации и государства эксплуатанта воздушного судна. Представители Азербайджана принимали участие на всех этапах расследования, включая осмотр места происшествия, фиксацию фактов, предоставление фотоматериалов и видеозаписей, а также участие в процессе извлечения данных из «черных ящиков» воздушного судна (устройств CVFDR) в Центре расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA) в Бразилии; они также провели сбор дополнительных данных и доказательств. Для справки: CVR (Cockpit Voice Recorder – бортовой речевой самописец) записывает радиообмен и звуки в кабине экипажа, такие как голоса пилотов и посторонние шумы, а FDR (Flight Data Recorder – регистратор полетных данных) отслеживает важнейшие параметры полета, такие как время, высота, скорость, курс и положение самолета. Самолет Embraer 190-100 IGW был оснащен двумя устройствами CVFDR, совмещающими обе функции.

В соответствии с требованиями ИКАО, государство, проводящее расследование, в течение 30 дней должно представить ИКАО и заинтересованным сторонам предварительный отчет с фактическими данными. Комиссия по расследованию, созданная в Казахстане, привлекла к подготовке этого отчета также представителей Азербайджана. В предварительном отчете подтверждаются следующие факты:

1. Пассажирский самолет «Embraer 190-100 IGW», зарегистрированный под номером 4K-AZ65 и принадлежащий ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» («AZAL»), выполнявший регулярный рейс J2-8243 из города Баку Азербайджанской Республики в город Грозный Российской Федерации, с момента начала выполнения полета на участке маршрута до Грозного находился в полностью пригодном для полетов состоянии. Эти данные о летной годности воздушного судна, включая работу его систем управления, были подтверждены с помощью данных FDR;

2. Оба двигателя самолета работали без технических проблем до момента аварии. Эта информация также подтверждают данные FDR;

3. Во время выполнения полета в воздушном пространстве Российской Федерации, в том числе над аэропортом Грозный, самолет потерял сигналы GPS;

4. Из-за неблагоприятных погодных условий над Грозным самолет не смог совершить второй заход на посадку, после чего капитан принял решение вернуться в Баку. После принятия этого решения над Грозным, в CVR были зафиксированы два внешних звука с интервалом в 24 секунды;

5. Сопоставление данных CVR и FDR показало, что через 4 секунды после первого внешнего звука вышла из строя 3-я гидравлическая система, через 6 секунд – 1-я гидравлическая система, а через 21 секунду – 2-я гидравлическая система;

6. Были обнаружены многочисленные глухие и сквозные повреждения в фюзеляже, зафиксированные посредством фотографий и видеозаписей. Данные повреждения были обнаружены в задней части фюзеляжа, подавляющее большинство из которых было на вертикальном и горизонтальном стабилизаторах, а также левом крыле и левом двигателе;

7. Предоставлена информация о том, что обнаруженные повреждения в фюзеляже воздушного судна образовались в результате воздействия внешних объектов. В предварительном отчете не содержится информации о наличии каких-либо фактов, указывающих на столкновение воздушного судна с птицами;

8. Обнаруженные в глухих повреждениях фюзеляжа посторонние объекты, не принадлежащие воздушному судну, были извлечены; их фотографии представлены общественности в тексте предварительного отчета. Для точного определения принадлежности обнаруженных посторонних объектов в дальнейшем планируется проведение дополнительных экспертиз;

9. В 05:13:32 на воздушном судне вышли из строя основные системы управления; в 05:21:42 диспетчер по взаимодействию сообщил в Грозный о проведении операции "Ковер";

10. Не указано никакой информации, содержащей факт взрыва кислородного баллона.

Фотографии, аудио и цифровые записи, подтверждающие изложенные факты, приведены в тексте предварительного отчета.

В соответствии с требованиями Чикагской конвенции ИКАО, после предварительного отчета в течение года с момента происшествия должен быть подготовлен окончательный отчет о причинах крушения. Работа по подготовке окончательного отчета уже начата Республикой Казахстан и другими государствами, участвующими в расследовании".

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