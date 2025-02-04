Арестован тиктокер «Əfi»

3 февраля тиктокер Афлатун Рустамов, более известный под ником «Əfi», был задержан сотрудниками полиции.

А.Рустамов был привлечен к ответственности по статье 510 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных проступках АР - составленный в отношении тиктокера протокол был направлен для рассмотрения в суд, по решению которого он был арестован в административном порядке, сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az.

Отмечается, что А.Рустамов на протяжении длительного времени распространял в TikTok контент сомнительного характера – он использовал в видео нецензурную лексику, даже снимал на камеру отношения с представителями сексуальных меньшинств.