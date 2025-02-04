В Имишли задержаны наркокурьеры с крупной партией запрещенных веществ – ФОТО

У задержанных в Имишлинском районе наркокурьеров обнаружено 12 килограммов марихуаны и метамфетамина.

Сотрудники Имишлинского районного отдела полиции в ходе оперативных мероприятий задержали жителей города Баку Анара Гадашева и Эльшада Багирова, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков на территории района, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

У задержанных было изъято 12 килограммов марихуаны и метамфетамина – в результате расследования установлено, что задержанные занимались курьерской доставкой наркотиков за денежное вознаграждение.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении А. Гадашева и Э.Багирова судом избрана мера пресечения в виде ареста - расследование продолжается.