Актер Мурад Исмаил не покинул театральную сцену после серьезной травмы: Момент был снят на видео – ВИДЕО

Актер Мурад Исмаил, участвуя в спектакле Академического национального драматического театр «İblis və...», получил травму.

Инцидент произошел во время одной из сцен, когда актер неудачно приземлился и повредил лодыжку. Несмотря на боль, актер не покинул сцену и продолжил играть свою роль до самого конца спектакля, продемонстрировав профессионализм и стойкость.

Момент получения травмы был случайно заснят из зала, и сам М.Исмаил поделился этим видео в Stories в социальных сетях, показывая, как продолжается его выступление несмотря на травму.

В социальных сетях фанаты актерского мастерства М.Исмаила выражают ему поддержку и восхищение за преданность делу и умение сохранять спокойствие даже в подобных непростых ситуациях.