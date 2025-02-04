Жюльет Бинош возглавит жюри Каннского кинофестиваля

60-летняя французская актриса Жюльет Бинош была назначена председателем жюри Каннского кинофестиваля 2025 года.

Ж.Бинош сменит на этом посту режиссера фильма «Барби» Грету Гервиг и возглавит группу кинопрофессионалов, которые будут выбирать лауреата главной награды фестиваля - «Золотой пальмовой ветви», об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Каннского кинофестиваля.

Подчеркнем, что Жюльет Бинош впервые появилась на кинофестивале в Каннах 40 лет назад, когда состоялась премьера фильма Андре Тешине «Свидание», роль в котором стала её дебютом в большом кино и сделала актрису настоящей звездой.

«В 1985 году я впервые поднялась по ступенькам с энтузиазмом и неуверенностью молодой актрисы. Я не представляла себе, что вернусь 40 лет спустя в этой почетной роли председателя жюри», - заявляет Жюльет Бинош.

Отметим, что 78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая.