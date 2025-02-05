В Билясуварском районе женщина арестована за незаконный оборот наркотиков – ВИДЕО
В посёлке Джебраил Билясуварского района были обнаружены наркотики.
В результате проведённой сотрудниками Джебраильского районного отдела полиции операции была задержана Лейла Мусаева, организовавшая незаконный оборот наркотиков и психотропных препаратов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.
У задержанной изъяли 3 килограмма марихуаны и психотропные таблетки метадон.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Л.Мусаевой избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование продолжается.
135