В Билясуварском районе женщина арестована за незаконный оборот наркотиков – ВИДЕО

В посёлке Джебраил Билясуварского района были обнаружены наркотики.

В результате проведённой сотрудниками Джебраильского районного отдела полиции операции была задержана Лейла Мусаева, организовавшая незаконный оборот наркотиков и психотропных препаратов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

У задержанной изъяли 3 килограмма марихуаны и психотропные таблетки метадон.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Л.Мусаевой избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.