Полад Бюльбюльоглу торжественно отметил 80-летие в Баку - ФОТО

4 февраля во Дворце Гейдара Алиева прошел вечер под названием «Qayıdış» (Возвращение), посвящённый 80-летнему юбилею народного артиста, талантливого певца и композитора, председателя комитета по культуре Милли Меджлиса Полада Бюльбюльоглу.

Мероприятие, организованное Министерством культуры Азербайджанской Республики, посетили государственные и правительственные чиновники, депутаты, представители общественности и поклонники музыки юбиляра.

Вначале концертной программы ведущий мероприятия Салех Багиров сообщил, что Указом Президента Ильхама Алиева от 3 февраля 2025 года Полад Бюльбюльоглу был удостоен ордена «За службу Родине» 1-й степени, после чего был зачитан текст указа. Затем специальный представитель Президента России по международным культурным связям Михаил Швыдкой передал поздравления от имени главы РФ, премьер-министра и ряда членов правительства П.Бюльбюльоглу по поводу его юбилея.

После этого стартовала концертная программа, в которой, помимо юбиляра, приняли участие народные артисты Азербайджана Самир Джафаров, Юсиф Эйвазов, Эльчин Азизов, Динара Алиева, народный артист Узбекистана и Азербайджана Фаррух Закиров, заслуженная артистка Наргиз Каримова.

Знаменитые пианисты, народные артисты Фархад Бадалбейли и Мурад Адигезалзаде аккомпанировали Поладу Бюльбюльоглу во время его совместного выступления с Динарой Алиевой, в ходе которого они исполнили «Ave Mariya» и «Sevgili canan», очень тепло встреченные публикой.

Выступление Государственного ансамбля танца Азербайджана под руководством народного артиста Руфата Халилзаде с танцами «Uzundərə», «Sarı gəlin» и т.д. также было встречено с большим интересом. На концерте исполнителям аккомпанировал Государственный симфонический оркестр Азербайджана имени У.Гаджибейли под руководством Муртузы Бюльбюля.

Отметим, что главным балетмейстером прошедшего концерта выступила заслуженная артистка Этери Джафарова, а режиссёром - Джавад Иманвердиев.

Подчеркнем, что концерт, начавшийся с исполнения песни «Şən Azərbaycan» в исполнении юбиляра, завершился его же композицией «Odlar yurdum mənim».