​​​​​​​Канье Уэст раскрыл свой диагноз

Всемирно известный американский рэпер Канье Уэст сделал откровенное признание о своем здоровье.

В новом выпуске подкаста The Download музыкант рассказал, что у него диагностировали аутизм - по словам Уэста, его супруга Бьянка Цензори убедила его обратиться за консультацией к психиатру, так как сомневалась в прежнем диагнозе - биполярном расстройстве.

«Она сказала, что я не похож на человека с биполяркой. И мы выяснили, что на самом деле у меня аутизм», - рассказывает Канье Уэст.

Рэпер отметил, что после этого диагноза стал лучше понимать себя – в частности, он осознал, что всегда действует наперекор, если его о чем-то просят.