Трамп заявил, что США «займут сектор Газа»

Соединенные Штаты готовы «занять сектор Газа» и приступить к «расчистке» эксклава, заявил президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

«США возьмут под свой контроль сектор Газа, и мы займемся им, — заявил Трамп (цитата по CNN). — Мы будем владеть им и будем нести ответственность за обезвреживание всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия».

В секторе нужно «расчистить местность» и избавиться от разрушенных зданий, сказал республиканец. США поспособствуют экономическому развитию, которое «обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья», пообещал он.

Республиканец также не исключил отправки американских войск для помощи с обеспечением безопасности в секторе Газа. «Что касается Газы, мы сделаем то, что необходимо. Если необходимо, мы это сделаем. Мы собираемся занять эту часть и развивать ее», — добавил он. В ходе предвыборной кампании политик обещал не допустить участия американских войск в военных действиях за рубежом.

По мнению президента США, разрушенный войной сектор, где живут более 2 млн человек, может со временем превратиться «в Ривьеру Ближнего Востока», где могли бы обосноваться не только палестинцы, но и «люди со всего мира». «Это будет просто великолепно», — сказал Трамп, заявив, что его план может принести «великий мир» всему региону. Он добавил, что посетит сектор Газа, Израиль и Саудовскую Аравию, не уточнив сроков.

Нетаньяху, комментируя намерения республиканца, сказал: «Я думаю, что это может изменить историю. И я думаю, что действительно стоит пойти по этому пути».

Источник: РБК