Дорожная полиция обратилась к водителям

В связи с усилением скорости северо-западного ветра Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям.

Как сообщает 1news.az, в обращении отмечается, что не рекомендуется водителям оставлять свои транспортные средства в местах, где они могут быть подвержены опрокидыванию или отрыву предметов из-за воздействия ветра.

«В целях предотвращения возможных неприятных ситуаций на дорогах рекомендуем водителям не оставлять транспортные средства вблизи строительных объектов, деревьев, крупных рекламных щитов и других предметов, которые могут быть подвержены опрокидыванию или отрыву из-за воздействия ветра», - заявили в ведомстве.