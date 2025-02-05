В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление ветра

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове дует северо-западный ветер в соответствии с жёлтым уровнем предупреждения.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Баку и на Абшеронском полуострове продолжится погода с сильными ветрами, и скорость ветра перейдёт на оранжевый уровень предупреждения.

Пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова призвала население внимательно относиться к погодным предупреждениям.

И.Ибрагимова отмечает, что жёлтые и оранжевые предупреждения сигнализируют о переменчивой погоде с сильным ветром, и это означает, что необходимо быть осведомлёнными о предстоящих метеорологических условиях и избегать потенциальных рисков: «Поэтому давайте воспринимать предупреждения синоптиков всерьёз, так как они направлены на защиту от последствий. Особенно во время сильного ветра следует избегать нахождения рядом с крупными деревьями, строительными площадками и лёгкими конструкциями. Наш совет - не забывать о мерах предосторожности, быть внимательными и осторожными. Давайте заранее примем меры, чтобы защититься от возможных последствий сильного ветра».