Наоми Кэмпбелл борется за восстановление репутации после скандала с растратой средств благотворительного фонда

В сентябре 2024 года стало известно о том, что из-за финансовых нарушений британской супермодели Наоми Кэмпбелл на пять лет запретили быть попечителем благотворительной организации Fashion for Relief, основанной ею для борьбы с бедностью в 2005 году.

Тогда издание The Guardian сообщило о том, что за пять лет с 2016 года фонду удалось собрать около 4,8 миллиона фунтов стерлингов (более 10 млн манатов) от серии благотворительных показов мод, однако на выплаты грантов пошло менее 390 тысяч фунтов стерлингов (около 827 тыс. манатов) - остальные деньги Н.Кэмпбелл потратила на роскошные гостиничные номера, авиабилеты, СПА-процедуры и личную безопасность.

Спустя полгода после скандала вокруг финансовых нарушений Н.Кэмпбелл назвала клеветой обвинения в том, что она потратила деньги благотворительного фонда Fashion For Relief, попечителем которого была, и подала апелляцию на запрет быть попечителем благотворительной организации, так как считает, что ее подставили, сообщает 1news.az со ссылкой на Daily Mail.

«Хочу пролить свет на то, как легко подделать личность в сети, и не допустить, чтобы кто-то ещё прошёл через то, через что прошла я. Скажу больше, но в своё время. Всё только начинается. Я никогда не занималась филантропической деятельностью ради личной выгоды и никогда не буду этого делать», - заявляет Наоми Кэмпбелл, подчеркивая, что хочет убедиться, что виновные понесут ответственность и справедливость восторжествует.

Также супермодель сделала официальное заявление на эту тему и у себя в Instagram, где отметила следующее:

«С радостью сообщаю, что мне удалось получить разрешение на обжалование решения Комиссии по благотворительности, вынесенного осенью прошлого года. С момента публикации отчета комиссии, основанного на неполной и неточной информации, я боролась за то, чтобы выявить настоящие факты. Открытия были настолько тревожными и шокирующими, что комиссия согласилась пересмотреть дело. Личное воздействие этого испытания было огромным. Моя команда и я наблюдали, как подвергается сомнению многолетняя работа в области гуманитарной помощи, при этом неустанно трудились, чтобы раскрыть правду. Однако, несмотря на все трудности, мы стали только сильнее, и наши сторонники остались с нами. Ваше доверие имеет для нас огромное значение».

Н.Кэмпбелл подчеркивает, что, двигаясь вперед, она будет бороться за усиление защиты от кражи онлайн-личности - разрушительного преступления, которое, по ее мнению, может коснуться каждого: «Говорят, что то, что не разрушает тебя, делает тебя сильнее, и я, безусловно, чувствую себя гораздо сильнее».

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