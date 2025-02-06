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В эти дни скорость ветра в Баку увеличится до 28,4 м/с

Феликс Вишневецкий15:00 - Сегодня
В эти дни скорость ветра в Баку увеличится до 28,4 м/с

В связи с ветреной погодой в Азербайджане объявлены жёлтое и оранжевое предупреждения.

Национальная служба гидрометеорологии объявила жёлтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой 7–8 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов.

В Нахчыванской АР, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Губадлы, Агдаме, Сальяне, Лянкяране, Астаре, Масаллы, Лерике, Ярдымлы, Билясуваре, Агджабеди, Джалилабаде, Мингячевире, Товузе, Шамкире, Дашкесане, Гяндже, Гёйгёле, Геранбое, Нафталане, Зардабе, Имишли, Физули, Бейлягане, Барде, Евлахе, Тертере, Гахе, Загатале, Шеки, Шамахе, Исмаиллы, Гусаре и Хачмазе будет дуть западный ветер, скорость которого составит 13,9–20,7 м/с, что соответствует жёлтому уровню предупреждения.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Шабране, Сиязани, Хызы, Нефтчале, Гобустане и Гаджигабуле ожидается северо-западный ветер со скоростью 20,8–28,4 м/с, что соответствует оранжевому уровню предупреждения.

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