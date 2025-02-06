В Баку понизится температура, ожидается мокрый снег

По данным Национальной гидрометеорологической службы, 7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются периодические осадки.

8 февраля в отдельных районах полуострова возможен мокрый снег - температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 4-7°.

В регионах Азербайджана нестабильные погодные условия сохранятся до 9 февраля — прогнозируются периодические осадки, в горных и предгорных районах ожидается снег. В отдельных местах (Нахчыванская АР, Карабах и Восточный Зангезур, Балакен-Шеки, Горный Ширван, Губа-Гусар, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) возможны интенсивные осадки.

В связи с нестабильными погодными условиями с 7 по 10 февраля в некоторых горных районах ожидается гололедица на дорогах.