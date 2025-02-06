Пашинян связал мир на Южном Кавказе с религиозной терпимостью

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что религиозная толерантность важна для стабильности региона Южного Кавказа.

«К счастью, несмотря на политические и этнические различия, в нашем регионе сложилась хорошая традиция религиозной терпимости и уважения, и это делает прочный мир и стабильность на Южном Кавказе более реалистичными. Мы надеемся превратить наши региональные споры в региональный диалог», - заявил он в ходе V международного саммита религиозной свободы в Вашингтоне, передают армянские СМИ.

Пашинян также добавил, что религиозная свобода — очень важная часть демократии в Армении, в стране свободно действует не только Армянская апостольская церковь, «но и другие религиозные организации и конфессии», не уточнив при этом какие именно.

Также армянский премьер ничего не сказал о противостоянии нынешнего правительства с Армянской апостольской церковью.