 Эти чаи и кофе могут быть опасными для вашего здоровья – ОФИЦИАЛЬНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Эти чаи и кофе могут быть опасными для вашего здоровья – ОФИЦИАЛЬНО

Феликс Вишневецкий10:54 - Сегодня
Эти чаи и кофе могут быть опасными для вашего здоровья – ОФИЦИАЛЬНО

В последнее время посредством электронной коммерции растет объем поставки в Азербайджанскую Республику различных марок кофе и чая под названием «чай и кофе для похудения».

В результате расследований, проведенных таможенными органами относительно вышеуказанных товаров, было установлено, что в составе кофе и чая содержится вещество «сибутрамин», которое считается сильнодействующим веществом, говорится в совместном сообщении Министерства здравоохранения и Государственного таможенного комитета.

Сибутрамин включен в «Список сильнодействующих веществ и их особо крупного размера», утвержденный Законом Азербайджанской Республики от 18 марта 2016 года, и перемещение через таможенную границу Азербайджанской Республики товаров, содержащих это вещество, помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием подлежит уголовной ответственности по статье 206 Уголовного кодекса, а при наличии оснований - по статье 240 того же Кодекса.
Следует обратить внимание на важность предотвращения заказа и перевозки таких запрещенных веществ с целью предотвращения их ввоза в страну.

Наряду с лицами, заказавшими незаконный ввоз в страну сильнодействующих веществ, ответственность в установленном законом порядке несут также транспортные предприятия и другие лица.

В то же время, согласно протоколу Фармакологического и Фармакопейного Экспертного Совета Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики, принято решение об исключении из государственного реестра лекарственных средств, содержащих «Сибутрамин», который используется в качестве средства против ожирения, принимая во внимание тот факт, что они опасны для организма человека и оказывают серьезное воздействие на их здоровье. В то же время, запрещена государственная регистрация препаратов, содержащих сибутрамин.

Вышеуказанные решения на отмену регистрации данного вещества соответствует принятому Европейской организацией здравоохранения решению о приостановлении его применения на международном уровне.

Однако некоторые граждане могут заказать онлайн средства против ожирения, не зная, что они содержат сибутрамин. Поэтому при оформлении онлайн заказов гражданам рекомендуется быть внимательными.

В общей сложности имеются данные о 10 092 побочных эффектах действующего вещества сибутрамина.

Побочные эффекты вышеупомянутого вещества включают головную боль, бессонницу, сухость во рту, головокружение, запор, повышение артериального давления, депрессию, беспокойство, усталость, рвоту, диарею, сухость в горле, мигрень, инфаркт миокарда, галлюцинации, обострение сердечно-сосудистых заболеваний и серьезные риски, астму, кому, утрату речевых функций, внезапную смерть и др. По этим причинам во многих странах применение сибутрамина приостановлено. Так, помимо Азербайджана, государственная регистрация препаратов, содержащих «Сибутрамин», запрещена в странах Евросоюза, а также в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре, Египте и других странах.

«Учитывая все вышесказанное, населению рекомендуется отдавать предпочтение научно обоснованным методам борьбы с ожирением, таким как здоровый образ жизни, правильное питание и физическая активность, а также воздерживаться от употребления продуктов, наносящих вред здоровью» - отмечается в сообщении Министерства здравоохранения и Государственного таможенного комитета.

Поделиться:
461

Актуально

Политика

Азербайджан отправит в Украину очередную партию гуманитарной помощи

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидаются дожди и сильный ветер

Общество

В Азербайджане начата проверка относительно правовой основы профессиональной ...

Политика

МИД: Баку уведомил Вашингтон о прекращении деятельности USAID в Азербайджане

Общество

В колледжах больше не будут готовить учителей

В эти дни на бульваре не будет работать колесо обозрения и не только – ПРИЧИНА

В Азербайджане ужесточены штрафы за жестокое обращение с животными

В Азербайджане начнется производство электробусов

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении самолета AZAL - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Похоронены погибшие в результате взрыва гранаты в Агджабеди - ОБНОВЛЕНО

Десять пластических хирургов, включая Севиндж Гейдарову, лишены лицензий на практику - ФОТО

В Баку по непонятной причине скончалась ученица 3-го класса

Последние новости

США передадут Израилю одну из самых мощных неядерных бомб в мире

Сегодня, 14:36

Google пересматривает кадровую политику и отказывается от принципов гендерного равенства и инклюзивности

Сегодня, 14:33

Кобахидзе заявил, что зарубежные послы перестали вмешиваться во внутренние дела

Сегодня, 14:23

Во Франции заявили о прибытии первых Mirage 2000 с пилотами ВСУ в Украину

Сегодня, 14:07

Наоми Кэмпбелл борется за восстановление репутации после скандала с растратой средств благотворительного фонда

Сегодня, 14:05

В колледжах больше не будут готовить учителей

Сегодня, 14:03

В эти дни на бульваре не будет работать колесо обозрения и не только – ПРИЧИНА

Сегодня, 13:57

В Азербайджане ужесточены штрафы за жестокое обращение с животными

Сегодня, 13:54

В Азербайджане начнется производство электробусов

Сегодня, 13:50

Новая акция по потребительским кредитам от Azer Turk Bank

Сегодня, 13:26

Омбудсмен: Армения должна предоставить точные данные о местах захоронения убитых

Сегодня, 13:21

Погода на пятницу: В Баку ожидаются дожди и сильный ветер

Сегодня, 13:12

Интенсивные дожди затопили некоторые территории в Лянкяране – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 13:00

В Азербайджане не зафиксировано случаев заражения птичьим гриппом – ОФИЦИАЛЬНО

Сегодня, 12:51

В отношении премьер-министра Польши начато расследование

Сегодня, 12:45

Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности «Россотрудничества»

Сегодня, 12:43

В Баку пропала несовершеннолетняя девушка

Сегодня, 12:40

Лицензия пластического хирурга, проводившего прямую трансляцию во время операции, аннулирована - ВИДЕО

Сегодня, 12:33

Интересный факт: У группы Mamagama есть дуэт с победителем конкурса «Евровидение» - ВИДЕО

Сегодня, 12:21

Маск заявил о прекращении в США выплат ряду крупнейших СМИ

Сегодня, 12:19
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50