Кино на неделю: Мелодрама от создателей франшизы «После» и режиссера «Дневника памяти» и не только – ФОТО – ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Любовь - боль»

Жанр - боевик, комедия (США)

Режиссер - Джонатан Эйсебио

В главных ролях: Ке Хюи Куан, Ариана Дебоуз, Мустафа Шакир, Лио Типтон, Дэниэл У, Кэм Жиганде

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Марвин Гейбл ведет успешную жизнь риэлтора в респектабельном пригороде Милуоки. Однажды он получает загадочный конверт от женщины по имени Роуз, которую он когда-то бросил на верную смерть. Она сообщает, что Марвина разыскивает его брат Наклз, криминальный авторитет. Оказывается, за улыбкой и хорошими манерами преуспевающего агента по продаже недвижимости скрывается темное преступное прошлое.

«Парни с тату. Прямо в сердце»

Жанр - мелодрама (США)

Режиссер - Ник Кассаветис

В главных ролях: Сидни Тейлор, Чейз Стоукс, Александр Людвиг, Натали Элин Линд, Пол Йоханссон, Элла Балинска, Ханна Кеппл

Рейтинги: IMDb – 5,3/10, Rotten Tomatoes – 4/5

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Хорошие девочки любят плохих парней — так было и так будет. И Шоу Лэндон, влюбившаяся в Рула Арчера с первого взгляда, — не исключение из правил. Однако, что может быть общего у скромной студентки-отличницы с лихим татуированным бабником и бунтарем, снова и снова бросающим вызов окружающему миру? Только то, что они скрывают друг от друга и ото всех свои тайны.

«В яме»

Жанр - драма, триллер (Литва)

Режиссер - Русланас Абдулаевас

В главных ролях: Витаутас Каниусонис, Айнис Сторпирстис, Йозиф Балиукявич, Валентин Киреев, Витаутас Купшис, Раминта Паукшите, Сергей Северьянов

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: Адас и Домас - угонщики роскошных автомобилей. Домас обещает своей ожидающей ребенка девушке Марии, что он сделает последнюю «работу», а затем будет жить мирной семейной жизнью, как только родится их ребенок. Мария, чувствуя себя неловко, не хочет, чтобы он уходил, но Домас не может упустить возможность заработать существенную сумму денег. Без особых проблем Домас и Адас, следуя своему хорошо отрепетированному плану, уезжают из города на Maserati стоимостью четверть миллиона. В отдаленном лесу Домас наконец отключает систему слежения и спешит домой, чтобы сделать предложение Марии. Однако Адас, не вытащив машину из ямы, решает проверить багажник…

«Каяра. Путь судьбы»

Жанр - мультфильм, приключения, семейный (Перу, Испания)

Режиссеры - Дирк Хампел, Сезар Селада

В главных ролях: Наоми Серрано, Чарльз Гонзалес, Артур Ромеро, Нэйт Бегл, Кольбе Гарза, Джейнали Риос, Джон Олсон, Игнасио Пинеда

Рейтинги: IMDb – 5,9/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Отважная Каяра из империи инков с детства мечтала быть частью престижной лиги посланников. Но ни её смелость, ни её смекалка не могут победить существующие предрассудки. Бросая вызов судьбе, Каяра отправляется в захватывающее путешествие по просторам вокруг таинственного Мачу-Пикчу. Однако она и не догадывается, что скоро в её руках окажется судьба её племени и затерянного Золотого города.