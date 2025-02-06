Интенсивные дожди затопили некоторые территории в Лянкяране – ФОТО – ВИДЕО

На горячую телефонную линию МЧС по номеру «112» поступили обращения о затоплении некоторых территорий в городе Лянкяран и в селах Гирдани, Косалар и Шилавар Лянкяранского района в связи с интенсивными дождями.

В связи с этим немедленно были привлечены силы Южного регионального центра МЧС, Государственной службы контроля за малыми судами и спасения на водах, Службы по спасению в особо опасных условиях и Государственной службы противопожарной охраны, сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС.

Силами министерства в настоящее время осуществляется эвакуация граждан, испытывающих трудности с покиданием затопленных территорий, откачка воды и другие необходимые меры безопасности. На данный момент эвакуированы 22 человека, из которых 6 - дети.