Погода на пятницу: В Баку ожидаются дожди и сильный ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 7 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди в течение дня с перерывами. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем 5-7° тепла. Атмосферное давление повысится с 765 мм рт. ст. до 771 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана в некоторых местах также возможны дожди, в горных и предгорных районах - снег. В отдельных районах возможны интенсивные осадки. В некоторых местах будет туман. Ветер с запада в отдельных районах может усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-4° тепла, днем 6-10° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорных районах 10-15° мороза, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром в некоторых горных районах существует вероятность образования льда на дорогах.