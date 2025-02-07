Дочь солиста «Qaya» исполнила «Ay Laçın» на концерте в Нью-Йорке – ВИДЕО

На официальной Facebook-странице, посвященной памяти легендарного азербайджанского артиста Муслима Магомаева, представлен фрагмент нью-йоркского концерта американской певицы Лии Рич, исполняющей азербайджанскую народную песню «Ay Laçın».

Лия Рич - дочь заслуженного артиста Азербайджана, солиста легендарного ансамбля «Qaya» Льва Елисаветского, а песня «Ay Laçın» была исполнена ею на концерте, посвященном выходу нового музыкального альбома «Caspian».

Примечательно, что «Ay Laçın» исполняется Лией Рич с американскими вокалистами, которые поют песню на азербайджанском языке.