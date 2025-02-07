В Лерике высота снежного покрова достигла 50 см – ВИДЕО

Согласно данным Национальной гидрометеорологической службы на 9:00 7 февраля, в настоящее время на территории страны наблюдаются осадки и ветреная погода.

В горных районах идет снег. Высота снежного покрова составляет: в Лерике - 50 см, в Ярдымлы - 25 см, в Шуше и Губе - 20 см, в Кяльбаджаре и Лачине - 19 см, в Халтане и Хыналыге - 13 см, Шахдаге - 10 см, в Алтыагадже - 9 см, в Ханкенди - 7 см, в Гусаре - 3 см, в Гядабее и Шаруре - 2 см, в Алтыагадже и Дашкесане - 1 см.